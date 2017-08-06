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» عاجل: 4 قتلى و12 جريحا في إطلاق النار داخل القاعدة العسكرية جنوب طهران
عاجل: 4 قتلى و12 جريحا في إطلاق النار داخل القاعدة العسكرية جنوب طهران
on August 6, 2017
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عاجل: مصادر إيرانية: 4 قتلى و12 جريحا حصيلة إطلاق النار داخل القاعدة العسكرية جنوب طهران
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