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عاجل: 4 قتلى و12 جريحا في إطلاق النار داخل القاعدة العسكرية جنوب طهران

on August 6, 2017

عاجل: مصادر إيرانية: 4 قتلى و12 جريحا حصيلة إطلاق النار داخل القاعدة العسكرية جنوب طهران

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