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الرئيسية » عاجل » ‏ عبده حبيب بحاجة إلى دم  B-، في مستشفى القرطباوي – ⁧‫أدما‬⁩ للتبرع  : 03318003 ⁧‫‬⁩

‏ عبده حبيب بحاجة إلى دم  B-، في مستشفى القرطباوي – ⁧‫أدما‬⁩ للتبرع  : 03318003 ⁧‫‬⁩

on August 4, 2017

‏السيد عبده حبيب بحاجة ماسة إلى دم فئة B-، في مستشفى القرطباوي – ⁧‫أدما‬⁩ للتبرع الإتصال على الرقم: 03318003 ⁧‫

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