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» عبده حبيب بحاجة إلى دم B-، في مستشفى القرطباوي – أدما للتبرع : 03318003
عبده حبيب بحاجة إلى دم B-، في مستشفى القرطباوي – أدما للتبرع : 03318003
on August 4, 2017
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السيد عبده حبيب بحاجة ماسة إلى دم فئة B-، في مستشفى القرطباوي – أدما للتبرع الإتصال على الرقم: 03318003
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