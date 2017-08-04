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عاجل.. الامم المتحدة : 251 شخصا قتلوا بينهم 62 طفلا في عمليات إعدام في كاساي ب الكونغو الديموقراطية on August 4, 2017

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