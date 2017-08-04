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» عاجل: إجراءات طارئة بمطار في موسكو لاستقبال طائرة أصيبت بعطل
عاجل: إجراءات طارئة بمطار في موسكو لاستقبال طائرة أصيبت بعطل
on August 4, 2017
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عاجل من موسكو: إجراءات طارئة بمطار شيريميتيفو بموسكو لاستقبال طائرة أصيبت بعطل فني أثناء رحلة عبر الأطلسي
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