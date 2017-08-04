ورد الآن
الرئيسية » عاجل » عاجل: إجراءات طارئة بمطار في موسكو لاستقبال طائرة أصيبت بعطل 

عاجل: إجراءات طارئة بمطار في موسكو لاستقبال طائرة أصيبت بعطل 

on August 4, 2017

عاجل من موسكو: إجراءات طارئة بمطار شيريميتيفو بموسكو لاستقبال طائرة أصيبت بعطل فني أثناء رحلة عبر الأطلسي

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com