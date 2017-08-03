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المشنوق: الجيش كان قادراً على خوض معركة عرسال لكن لم يأخذ موافقة القيادة السياسيّة

on August 3, 2017

المشنوق: الجيش كان قادراً على خوض معركة عرسال لكن لم يأخذ موافقة القيادة السياسيّة

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