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المشنوق: الجيش كان قادراً على خوض معركة عرسال لكن لم يأخذ موافقة القيادة السياسيّة on August 3, 2017

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