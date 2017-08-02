ورد الآن
الرئيسية » عاجل » جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق البحرية القلمون

جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق البحرية القلمون

on August 2, 2017

جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق البحرية القلمون نقل الى مستشفى البترون للمعالجة

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com