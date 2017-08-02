الرئيسية » عاجل » جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق البحرية القلمون

جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق البحرية القلمون on August 2, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net