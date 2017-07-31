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» عاجل: الشرطة الأفغانية تحاصر مقر السفارة العراقية وتتبادل النيران مع المهاجمين
عاجل: الشرطة الأفغانية تحاصر مقر السفارة العراقية وتتبادل النيران مع المهاجمين
on July 31, 2017
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عاجل: الشرطة الأفغانية تحاصر مقر السفارة العراقية وتتبادل النيران مع المهاجمين
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