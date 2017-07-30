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الاعلام الحربي: انطلاق قافلة الهيئة الصحية الاسلامية التي تقل جثث مقاتلي جبهة النصرة وعددهم 9

on July 30, 2017

الاعلام الحربي: انطلاق قافلة الهيئة الصحية الاسلامية التي تقل جثث مقاتلي جبهة النصرة وعددهم 9

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