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الاعلام الحربي: انطلاق قافلة الهيئة الصحية الاسلامية التي تقل جثث مقاتلي جبهة النصرة وعددهم 9 on July 30, 2017

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