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» الإعلام الحربي: رفات الشهيدين قاسم محمد عجمي واحمد الحاج حسن استلمهما الصليب الاحمر
الإعلام الحربي: رفات الشهيدين قاسم محمد عجمي واحمد الحاج حسن استلمهما الصليب الاحمر
on July 30, 2017
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الإعلام الحربي: رفات الشهيدين قاسم محمد عجمي واحمد الحاج حسن اللذين قضيا في معركة جرود عرسال استلمهما الصليب الاحمر من وادي حميد ووصل بهما الى عرسال حيث سينطلق الى مقر لواء المشاة التاسع في اللبوة بمواكبة الامن العام اللبناني
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