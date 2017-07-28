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‏جعجع :نظام الأسد لم يتحمل معارضة القوات اللبنانية فقام بتفجير كنيسة سيدة النجاة

on July 28, 2017

‏جعجع :نظام الأسد لم يتحمل معارضة القوات اللبنانية فقام بتفجير كنيسة سيدة النجاة

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