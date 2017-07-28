الرئيسية
» عاجل
» عاجل: واشنطن و سيئول تدرسان “خيارات رد عسكري” على صاروخ كوريا الشمالية
عاجل: واشنطن و سيئول تدرسان “خيارات رد عسكري” على صاروخ كوريا الشمالية
on July 28, 2017
Share this on WhatsApp
عاجل.. مصادر إعلامية: واشنطن و سيئول تدرسان “خيارات رد عسكري” على صاروخ كوريا الشمالية
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net