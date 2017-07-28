الرئيسية » عاجل » عاجل عن صحيفة الشرق الأوسط: أنباء عن أسر 3 من عناصر حزب الله بواسطة جفش في عرسال

عاجل عن صحيفة الشرق الأوسط: أنباء عن أسر 3 من عناصر حزب الله بواسطة جفش في عرسال on July 28, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net