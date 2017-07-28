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عاجل.. الشرطة الألمانية: مقتل شخص وإصابة آخرين إثر هجوم بسكين في سوق بهامبورغ

on July 28, 2017

عاجل.. الشرطة الألمانية: مقتل شخص وإصابة آخرين إثر هجوم بسكين في سوق بهامبورغ

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