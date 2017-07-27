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» مريضة في مستشفى Bellevue – منصورية بحاجة إلى دم AB+ . للتبرع : 03840648
مريضة في مستشفى Bellevue – منصورية بحاجة إلى دم AB+ . للتبرع : 03840648
on July 27, 2017
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مريضة في مستشفى Bellevue – منصورية بحاجة ماسة إلى فئة دم AB+ . للتبرع الإتصال على الرقم : 03840648
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