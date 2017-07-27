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» عاجل: «النصرة» تتعهد بالإفراج عن 3 أسرى ل «حزب الله» مقابل انسحاب مقاتليها مع عائلاتهم
عاجل: «النصرة» تتعهد بالإفراج عن 3 أسرى ل «حزب الله» مقابل انسحاب مقاتليها مع عائلاتهم
on July 27, 2017
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عاجل: «جبهة النصرة» تتعهد بالإفراج عن 3 أسرى ل «حزب الله» مقابل انسحاب مقاتليها مع عائلاتهم.
الكويتية
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