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» عاجل: السعودية تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مكة المكرمة
عاجل: السعودية تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مكة المكرمة
on July 27, 2017
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عاجل: قوات الدفاع الجوي السعودية تعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مكة المكرمة
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