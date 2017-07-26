ورد الآن
الرئيسية » عاجل » عاجل: الرئيس الإيراني يصف الولايات المتحدة بالعدو ويهدد بخرق الاتفاق النووي 

عاجل: الرئيس الإيراني يصف الولايات المتحدة بالعدو ويهدد بخرق الاتفاق النووي 

on July 26, 2017

عاجل: الرئيس الإيراني يصف الولايات المتحدة بالعدو ويهدد بخرق الاتفاق النووي بالكامل إن خرقته واشنطن

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com