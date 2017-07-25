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 مصادر سكاي نيوز: “حزب الله” يشترط جبهة النصرة للاستسلام مقابل السماح بالانسحاب

on July 25, 2017

 مصادر سكاي نيوز عربية: “حزب الله” يشترط إعلان جبهة النصرة للاستسلام في تلال عرسال مقابل السماح لعناصرها بالانسحاب

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