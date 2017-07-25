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» عاجل: سفينة حربية أمريكية تطلق طلقات تحذيرية باتجاه قارب إيراني في مياه الخليج
عاجل: سفينة حربية أمريكية تطلق طلقات تحذيرية باتجاه قارب إيراني في مياه الخليج
on July 25, 2017
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عاجل: سفينة حربية أمريكية تطلق طلقات تحذيرية باتجاه قارب إيراني في مياه الخليج
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