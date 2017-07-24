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otv: على رغم تحديد مكان وجودهم الا ان معلومات عن وضع العسكريين غير متوافرة

on July 24, 2017

معلومات otv: على رغم تحديد مكان وجودهم الا ان معلومات عن وضع العسكريين لدى داعش غير متوافرة

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