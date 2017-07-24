ورد الآن
الرئيسية » عاجل » عاجل : اطلاق نار من قبل مستوطنين على منزل ابراهيم عديلة في رأس العامود 

عاجل : اطلاق نار من قبل مستوطنين على منزل ابراهيم عديلة في رأس العامود 

on July 24, 2017

عاجل : اطلاق نار من قبل مستوطنين على منزل ابراهيم عديلة في رأس العامود الامر الذي تسبب بأضرار مالية

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com