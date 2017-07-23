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» انفجار ضخم يهز إدلب و وقوع عدد كبير من القتلى
انفجار ضخم يهز إدلب و وقوع عدد كبير من القتلى
on July 23, 2017
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انفجار ضخم يهز مدينة إدلب شمال سوريا تبعه اطلاق نار كثيف وأنباء عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.
نصادر ذكرت ان انفجار السيارة المفخخة استهدف تجمعاً لهيئة تحرير الشام وسيارات ذخيرة تابعة لهم في مدينة إدلب
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