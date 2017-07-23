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‏⁧‫انفجار‬⁩ ضخم يهز  إدلب‬⁩ و وقوع عدد كبير من القتلى

on July 23, 2017

‏⁧‫انفجار‬⁩ ضخم يهز ⁧‫مدينة إدلب‬⁩ شمال سوريا تبعه ⁧‫اطلاق نار‬⁩ كثيف وأنباء عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

‏نصادر ذكرت ان انفجار السيارة المفخخة استهدف تجمعاً لهيئة تحرير الشام وسيارات ذخيرة تابعة لهم في مدينة إدلب

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