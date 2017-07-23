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‏الجيش: الآلية العسكرية المتداولة   فقدت خلال أحداث عرسال 2 آب 2014

on July 23, 2017

‏الجيش: الآلية العسكرية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد فقدت خلال أحداث عرسال بتاريخ 2 آب 2014

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