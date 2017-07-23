الرئيسية » عاجل » عاجل: حزب الله يحرز تقدما في وسط عرسال ويسيطر على مرتفع شعبة النحلة

عاجل: حزب الله يحرز تقدما في وسط عرسال ويسيطر على مرتفع شعبة النحلة on July 23, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net