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» عاجل: حزب الله يحرز تقدما في وسط عرسال ويسيطر على مرتفع شعبة النحلة
عاجل: حزب الله يحرز تقدما في وسط عرسال ويسيطر على مرتفع شعبة النحلة
on July 23, 2017
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عاجل: حزب الله يحرز تقدما في وسط عرسال ويسيطر على مرتفع شعبة النحلة الذي يمكنه من الاشراف ناريا على وادي المعيصرة
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