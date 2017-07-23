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» انسحاب ابو طلحة الأنصاري احد قادة النصر مع 30 من مسلحي باتجاه قلعة الحصن
انسحاب ابو طلحة الأنصاري احد قادة النصر مع 30 من مسلحي باتجاه قلعة الحصن
on July 23, 2017
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الاعلام الحربي: انسحاب ابو طلحة الأنصاري احد قادة جبهة النصر مع 30 من مسلحي باتجاه قلعة الحصن شرق الجرود
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