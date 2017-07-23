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انسحاب ابو طلحة الأنصاري احد قادة النصر مع 30 من مسلحي باتجاه قلعة الحصن

on July 23, 2017

الاعلام الحربي: انسحاب ابو طلحة الأنصاري احد قادة جبهة النصر مع 30 من مسلحي باتجاه قلعة الحصن شرق الجرود

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