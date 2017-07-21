الرئيسية » عاجل » ‏الجيش يسمح لمجموعه من النساء والاطفال بالدخول لعرسال من مخيم مدينه الملاهي

‏الجيش يسمح لمجموعه من النساء والاطفال بالدخول لعرسال من مخيم مدينه الملاهي on July 21, 2017

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