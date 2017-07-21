الرئيسية
» عاجل
» عاجل: وفاة رضيعة سورية جراء انعدام الرعاية الطبية في مخيم الركبان
عاجل: وفاة رضيعة سورية جراء انعدام الرعاية الطبية في مخيم الركبان
on July 21, 2017
Share this on WhatsApp
عاجل: وفاة طفلة سورية رضيعة جراء انعدام الرعاية الطبية في مخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net