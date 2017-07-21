الرئيسية » عاجل » عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي: نفترض أن زعيم #داعش أبو بكر البغدادي على قيد الحياة

عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي: نفترض أن زعيم #داعش أبو بكر البغدادي على قيد الحياة on July 21, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net