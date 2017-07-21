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» عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي: نفترض أن زعيم #داعش أبو بكر البغدادي على قيد الحياة
عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي: نفترض أن زعيم #داعش أبو بكر البغدادي على قيد الحياة
on July 21, 2017
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عاجل: وزير الدفاع الأمريكي: نفترض أن زعيم #داعش أبو بكر البغدادي على قيد الحياة
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