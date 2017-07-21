الرئيسية
» عاجل
» عاجل: مقتل عدد من الجنود الأفغان في غارة أمريكية بالخطأ بإقليم هلمند
عاجل: مقتل عدد من الجنود الأفغان في غارة أمريكية بالخطأ بإقليم هلمند
on July 21, 2017
Share this on WhatsApp
عاجل.. بيان للجيش الأمريكي: مقتل عدد من الجنود الأفغان في غارة أمريكية بالخطأ بإقليم هلمند
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net