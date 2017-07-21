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» عاجل: انطلاق مظاهرة في إسطنبول احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
عاجل: انطلاق مظاهرة في إسطنبول احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
on July 21, 2017
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عاجل: انطلاق مظاهرة بمنطقة “فاتح” في إسطنبول احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
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