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عاجل: انطلاق مظاهرة في إسطنبول احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

on July 21, 2017

عاجل: انطلاق مظاهرة بمنطقة “فاتح” في إسطنبول احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

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