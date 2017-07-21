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 “المستقبل”: نرفض إضفاء صفة الشرعية على قتال “حزب الله” في الجرود 

on July 21, 2017

عاجل.. تيار “المستقبل” اللبناني: نرفض إضفاء صفة الشرعية على قتال “حزب الله” في الجرود أو داخل سوريا

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