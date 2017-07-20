ورد الآن
الرئيسية » عاجل » معلومات عن سيطرة “حزب الله” على جبال الضليل في جرود فليطة من الجهة السورية

معلومات عن سيطرة “حزب الله” على جبال الضليل في جرود فليطة من الجهة السورية

on July 20, 2017

“الجديد”: معلومات عن سيطرة “حزب الله” على جبال الضليل في جرود فليطة من الجهة السورية

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com