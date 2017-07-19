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عاجل.. الخارجية الأمريكية: الجماعات الإرهابية استغلت الإمارات كمركز مالي 

on July 19, 2017

عاجل.. الخارجية الأمريكية: الجماعات الإرهابية استغلت الإمارات كمركز مالي في تعاملاتها المالية

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