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عاجل: الولايات المتحدة تصدر عقوبات بحق 18 فردا وكيانا على صلة ببرنامج الصواريخ الإيرانية

on July 18, 2017

عاجل: الولايات المتحدة تصدر عقوبات بحق 18 فردا وكيانا على صلة ببرنامج الصواريخ الإيرانية.

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