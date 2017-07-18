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عاجل: الولايات المتحدة تصدر عقوبات بحق 18 فردا وكيانا على صلة ببرنامج الصواريخ الإيرانية on July 18, 2017

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