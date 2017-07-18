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انتشار كثيف للقوى الأمنية في  الجاموس في الضاحية الجنوبية بعد الاشتباه بسيّارة

on July 18, 2017

انتشار كثيف للقوى الأمنية في محلة الجاموس في الضاحية الجنوبية بعد الاشتباه بسيّارة

mrv

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