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طوكيو: الصاروخ الباليستي الذي أطلقته بيونغ يانغ سقط في المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان

on July 4, 2017

طوكيو: الصاروخ الباليستي الذي أطلقته بيونغ يانغ سقط في المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان

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