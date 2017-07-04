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طوكيو: الصاروخ الباليستي الذي أطلقته بيونغ يانغ سقط في المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان on July 4, 2017

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