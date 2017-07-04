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ترامب عن إطلاق بيونغيانع لصاروخ باليستي: صعب أن أعتقد أن كوريا الجنوبية و اليابان ستتحملان ذلك لمدة أطول

on July 4, 2017

ترامب عن إطلاق بيونغيانع لصاروخ باليستي: صعب أن أعتقد أن كوريا الجنوبية و اليابان ستتحملان ذلك لمدة أطول

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