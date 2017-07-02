عاجل..مطلوب موظفين للعمل بقطر براتب 4000 دولار أمريكي on July 2, 2017

يعلن المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر، عن وظائف مدرسين خالية في عدد كبير من المؤسسات التعليمية القطرية. و ينص الإعلان الرسمي عن توظيف عدد مهم من المدرّسين في مختلف التخصصات في المدارس والمؤسسات التعليمية في قطر برسم الموسم الدراسي 2017 – 2018، في جميع المراحل التعليمية، في أسلاك الابتدائي والإعدادي والثانوي.

ويأتي هذا الإعلان بموازاة مع الحصار الذي تتعرّض له قطر من دول الخليج وبلدان أخرى تدعمها، وقد أعلنت قطر أنها بحاجة لعدد كبير من الاساتذة والمعلمين في هذا الإطار.

ويطلب المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر، عددا كبيرا من المعلمين والأساتذة في التخصصات التالية:

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

مدرسي صعوبات التعلم

الدراسات الاجتماعية

التاريخ

الجغرافيا

علم الأحياء

الفنون البصرية

العلوم الشرعية



الفيزياء والكيمياءالرياضياتالتربية الرياضية

ومطلوب أيضا موظفون فئة:

محضّر مختبر

مرشد اجتماعي

أخصائي نفسي

أخصائي علاج وظائفي

أخصائي علاج طبيعي

أخصائي تخاطب

ويقبل الترشح للوظائف الشاغرة بالنسبة للأشخاص المقيمين في قطر أو من خارجها تبعا لتخصصات التدريس المطلوبة، شريطة أن يكون المترشح حاصلا على شهادة مناسبة للتخصص المطلوب وخبرة في تدريس المادة المختارة.

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