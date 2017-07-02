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عاجل: إيران و توتال الفرنسية توقعان الاثنين عقدا للغاز بقيمة 4,8 مليار دولار

on July 2, 2017

عاجل: إيران و توتال الفرنسية توقعان الاثنين عقدا للغاز بقيمة 4,8 مليار دولار

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