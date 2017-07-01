قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد جورج الحروق on July 1, 2017

نعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد جورج الحروق، الذي توفي أمس، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد 19/5/1933 زحلة.

– تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط اعتبارا من 1/10/1954.

– رقي إلى رتبة ملازم اعتبارا من 20/9/1957، وتدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/1/1984.

– حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئة عدة مرات.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

– متأهل وله 3 أولاد.

ينقل جثمانه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر غد، من مستشفى سان شارل- الحازمية، ثم يقام المأتم عند الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة دير مار الياس الطوق- زحلة.

تقبل التعازي بتاريخي 2 و3/7/2017 إعتبارا من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون دير مار الياس الطوق- زحلة، وبتاريخ 4/7/2017 إعتبارا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون دير بيت السيدة لرهبانية القلبين الأقدسين- الحدث- بولفار الرئيس كميل شمعون.

التعليقات