واشنطن تجدد تحذيراتها من خطر اعتداءات “إرهابية” في أوروبا on May 2, 2017

واشنطن: جدّدت الولايات المتحدة الإثنين تحذيراتها من خطر اعتداءات “إرهابية” في أوروبا، وذلك إثر اعتداءات شهدتها في الأسابيع الأخيرة كلّ من فرنسا وروسيا والسويد وبريطانيا.

وتصدر الخارجية الأميركية بانتظام إشعارات لتنبيه مواطنيها الذين يعيشون أو يسافرون إلى الخارج.

وقالت في بيان إنّ “وزارة الخارجية تحذّر المواطنين الأميركيين من التهديد المستمر للاعتداءات الإرهابية في كلّ أنحاء أوروبا” وتحدثت عن “الأحداث الأخيرة في فرنسا وروسيا والسويد وبريطانيا”.

وأضافت وزارة الخارجية أنّ ذلك “يُبرهن أنّ (تنظيمي) الدولة الإسلامية والقاعدة والفروع التابعة لهما، لديها قدرة على التخطيط وتنفيذ اعتداءات إرهابية في أوروبا”.

وتابعت أنّ الولايات المتحدة قلقة من اعتداءات ضدّ “مواقع سياحية ووسائل نقل ومراكز تجارية وفنادق ونوادٍ ومطاعم ودور عبادة وحدائق ومناسبات عامة ومدارس ومطارات” من خلال “أسلحة نارية ومتفجرات وسيارات وأسلحة بيضاء”.

وأشارت الخارجية الأميركية في شكل واضح إلى الاعتداءات الأربعة الأخيرة في باريس (20 نيسان/أبريل) وسان بطرسبورغ (25 نيسان/أبريل) وستوكهولم (7 نيسان/أبريل) ولندن (22 آذار/مارس)، والتي تبنتها أو نُسبت إلى جماعات جهادية.

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