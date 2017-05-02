مقتل ثلاثة رجال شرطة مصريين برصاص مسلحين في القاهرة on May 2, 2017

القاهرة: قتل ثلاثة رجال شرطة مصريين وأصيب خمسة آخرون بجروح في هجوم لمسلحين مجهولين على قافلتهم قرب طريق دائرية رئيسية في محيط القاهرة، وفق ما أفاد بيان لوزارة الداخلية في وقت مبكر الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أنه “حوالى الساعة 11,45 مساء (الاثنين) قامت عناصر مسلحة تستقل سيارتين، بالإقتراب من القول الأمني المتحرك أثناء مروره في ميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعة مع الطريق الدائري (…) وإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية”.

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل نقيبين وأمين شرطة، وإصابة خمسة شرطيين بجروح، مؤكدة أن القوات الأمنية تقوم بتتبع السيارتين “للعمل على ضبط الجناة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتعدّ شمال سيناء معقلاً لمسلحين إسلاميين متشددين يستهدفون قوات الأمن والجيش بشكل متواصل منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وفي العاشر من نيسان/أبريل، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حال الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بعد اعتداءين تبنّاهما تنظيم الدولة الإسلامية ضد كنيستين وأوقعا 44 قتيلا.

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