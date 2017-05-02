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مراسل العربية: مقتل ضابطي شرطة في هجوم مسلح على نقطة أمنية في المقطم في #القاهرة #العربية_عاجل on May 2, 2017

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