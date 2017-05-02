دي ميستورا يلتقي ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران الأربعاء في أستانة

أعلنت الأمم المتحدة الإثنين، في بيان، أن الموفد الخاص للمنظمة الدولية في سوريا ستافان دي ميستورا، سيشارك هذا الأسبوع في كازاخستان في محادثات مع ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران بشأن وقف لإطلاق النار في سوريا.
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أعلنت الأمم المتحدة الإثنين، في بيان، أن الموفد الخاص للمنظمة الدولية في سوريا ستافان دي ميستورا، سيشارك هذا الأسبوع في كازاخستان في محادثات مع ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران بشأن وقف لإطلاق النار في سوريا.
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