ترامب سيتحادث مع بوتين الثلاثاء هاتفيا on May 2, 2017

واشنطن: أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجري محادثات عبر الهاتف الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ولم تحدّد الرئاسة الأميركية ما سيبحث به الرئيسان، ومن المتوقع أن يتم الاتّصال بعد الظهر بتوقيت واشنطن.

وتحادث ترامب هاتفياً مع بوتين مرتين منذ تولّيه منصبه.

في 28 كانون الثاني/يناير، ناقش الرجلان سبل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، خلال اتصال تهنئة من الرئيس الروسي.

وفي آخر مكالمة بينهما في 3 نيسان/أبريل، أكّد ترامب دعمه لروسيا إثر اعتداء أودى بحياة 15 شخصاً في مترو سانت بطرسبورغ.

وشهدت العلاقات الأميركية الروسية توترا اثر اتهامات لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية.

ويحقق الإف بي آي منذ تموز/يوليو في التدخل المزعوم لروسيا في تلك الانتخابات.

ونفذت موسكو عمليات قرصنة وحملة تضليل تستهدف النيل من سمعة المرشحة الديموقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون، وفقا لوكالات الاستخبارات الأميركية.

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