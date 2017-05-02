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» السراج وحفتر يتوجهان إلى الإمارات وسط توقعات بعقد لقاء بينهما
السراج وحفتر يتوجهان إلى الإمارات وسط توقعات بعقد لقاء بينهما
on May 2, 2017
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توجه إلى الإمارات يوم الإثنين، كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فائز السراج، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، التابع للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب.
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