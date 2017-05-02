أمريكا: سقوط ضحايا بحادث طعن في جامعة تكساس

قال مسؤولو الطوارئ، “إن شخصاً واحداً على الأقل قتل ونقل ثلاثة آخرون إلى مستشفيات بعد إصابتهم بجروح خطيرة على الأرجح في حادث طعن قرب مركز للألعاب الرياضية بجامعة تكساس في مدينة أوستن الإثنين”.
التعليقات
Share this on WhatsApp
قال مسؤولو الطوارئ، “إن شخصاً واحداً على الأقل قتل ونقل ثلاثة آخرون إلى مستشفيات بعد إصابتهم بجروح خطيرة على الأرجح في حادث طعن قرب مركز للألعاب الرياضية بجامعة تكساس في مدينة أوستن الإثنين”.
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!