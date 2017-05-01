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» وكالات: وثيقة حماس تقر بمبدأ دولة فلسطينية على حدود 1967 #العربية_عاجل
وكالات: وثيقة حماس تقر بمبدأ دولة فلسطينية على حدود 1967 #العربية_عاجل
on May 1, 2017
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وكالات: وثيقة حماس تقر بمبدأ دولة فلسطينية على حدود 1967 #العربية_عاجل
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