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» وزير يمني: سنواجه المنظمات المدعومة إيرانياً لتضليل الجهات الدولية
وزير يمني: سنواجه المنظمات المدعومة إيرانياً لتضليل الجهات الدولية
on May 1, 2017
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أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، الدكتور محمد عسكر، في أول تصريح منذ تعيينه وزيراً، عزم حكومته مواجهة المنظمات المحلية التي تقوم بتضليل الرأي العام، وذلك خلال حديثه عن أبرز أولويات وزارته وعن نتائج الأنشطة والزيارات الدولية التي قام بها في الآونة الأخيرة.
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