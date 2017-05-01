هجوم على شاحنة تنقل أموالًا في القسم الهندي من كشمير on May 1, 2017

سريناغار: قتل سبعة اشخاص بينهم خمسة شرطيين الاثنين في القسم الخاضع للهند من كشمير في هجوم على شاحنة تنقل اموالا من قبل مسلحين يعتقد انهم متمردون، بحسب ما اعلنت الشرطة.

وقال المدير العام للشرطة اس بي فايد ان “السبعة اشخاص الذين كانوا في الشاحنة، وهم خمسة شرطيين وموظفي بنك، قتلوا”.

وكانت العربة في طريقها الى بنك يقع في قرية بومباي في اقليم كولجام على بعد 70 كلم جنوب سريناغار، العاصمة الصيفية لجامو وكشمير، حين تعرّضت للهجوم، بحسب المصدر نفسه.

وقال شرطي طلب عدم كشف هويته ان المهاجمين فروا بعدما استولوا على الاموال والاسلحة التي كانت في العربة. وهاجم مسلحون يشتبه في انهم من المتمردين في الاشهر الاخيرة مصارف في القسم الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

وكشمير مقسمة الى شطرين بين الهند وباكستان، وكلاهما يطالب بالسيادة عليه. ومنذ التقسيم في 1947 تتنازع باكستان والهند هذه المنطقة. ويشهد القسم الهندي من كشمير حركة تمرد. وتكثر في هذا القسم اعمال العنف خصوصا مع معاداة معظم السكان الوجود الهندي وميلهم الى الاستقلال او الانضمام الى باكستان.

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